Hans Kraay junior en Noa Vahle krijgen dag na tv-optreden veel lof: 'In mijn hartje geslopen'

Hans Kraay junior en Noa Vahle waren maandagavond te gast bij De Oranjezomer en hebben een zeer positieve indruk achtergelaten. Dat blijkt uit de woorden van Olcay Gulsen en Sinan Can.

Aan het begin van de uitzending van dinsdag vraagt Johnny de Mol of Kraay jr. na maandag het hart heeft gewonnen van Gulsen. De vaste gast van De Oranjezomer komt met een bevestigend antwoord. "Ik vind dat zó'n leuke man. Heb ik altijd al gevonden. Ik kende hem niet. Maar hij is precies zoals je verwacht, en nog veel meer."

Tijdens het programma van maandag werd er onder andere gesproken over de documentaire over Kraay jr. op ESPN, 'Hansie' genaamd. De analist vertelt daarin onder andere over zijn moeder, die hij een periode met zware dementie zag kampen en zijn vader, die nooit direct tegen hem zei dat hij van hem hield. Vooral toen de periode van zijn dementerende moeder werd besproken, was Kraay jr. zichtbaar emotioneel. "Een mooi kwestbaar verhaal", zegt Gulsen. "Helemaal in mijn hartje geslopen."

Can werd op zijn beurt dan weer heel blij en trots van het optreden van Vahle, bij hetzelfde programma op maandag. "Klopt ja", zegt de journalist. "Noa haar eerste baan was bij mij. Ze heeft kort bij BNNVARA gewerkt, als junior. Ik heb geprobeerd om haar in mijn tak van journalistiek te houden, maar ze is de sportjournalistiek ingegaan. Ik was heel erg trots en kijk heel vaak naar haar. Ik hou haar in de gaten." De Mol, die zelf familielid is van Vahle, geeft dan aan dat ze in de familie blij zijn dat ze dit pad heeft gekozen en niet dat van Can. Laatstgenoemde houdt zich meer bezig met buitenlandjournalistiek, waar oorlog ook vaak onderwerp van gesprek is. "Iets gevaarlijker is dat", besluit De Mol.

