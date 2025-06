Heitinga negeerde advies zaakwaarnemer: ‘Heb hem Ajax afgeraden’

Rob Jansen heeft John Heitinga afgeraden de stap naar Ajax te maken, zo onthult de zaakwaarnemer van de trainer. Jansen had Heitinga zelf liever in de Bundesliga aan een club geholpen. Welke club dit zou zijn geweest, laat hij in het midden. Hoe dan ook zat een langer verblijf als assistent bij Liverpool er niet in voor Heitinga.

Heitinga werd afgelopen weekend aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, met Marcel Keizer als zijn assistent. In KieftJansenEgmondGijp komt de aanstelling van de oefenmeester ter sprake, nadat ze vorige week hadden gespeculeerd over wie een goede opvolger van Francesco Farioli zou zijn. “Als wij het hier vorige week hebben over de opvolger van Farioli en ik roep van alles en nog wat”, begint Kieft. “De enige die niks zegt, is meneer Jansen, terwijl dus bleek dat meneer Jansen allang wist dat Johnny Heitinga naar Ajax ging.” De zaakwaarnemer geeft toe dat hij daar inderdaad van op de hoogte was, maar zich zeker heeft ‘geamuseerd’ met alle speculatie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax moet vrezen: 'Real Madrid aast op talentvolle middenvelder'

Kieft geeft vervolgens aan dat hij Jansen alleen een goede zaakwaarnemer zou vinden als hij Heitinga de stap naar Ajax had afgeraden. “Ja, er is een moment geweest”, antwoordt Jansen als hij de vraag krijgt of hij dit heeft gedaan. Waarom heeft hij Heitinga dat advies gegeven? “Omdat, en dat is bij Ajax ook bekend, we met heel andere clubs bezig waren. Dat hij weg zou gaan bij Liverpool, waren we al uit. Hij was klaar om de volgende stap te maken.”

LEES OOK: Farioli krijgt nieuwe klap te verwerken

Jansen legt vervolgens uit hoe de zoektocht naar een nieuwe baan voor Heitinga in zijn werk is gegaan. “Van West Ham United naar Liverpool, daar een mega-jaar gedraaid, maar hij wil op eigen benen staan. Dat wilde hij daarvoor al”, legt de zaakwaarnemer uit, die wel beaamt dat de Premier League een goede leerschool is. “Verlengen bij Liverpool was ook een optie, dat wilden ze heel graag, maar hij zei: als er ergens is waar ik heen kan gaan...” Jansen geeft vervolgens aan dat hij naar clubs uit heel Europa heeft gekeken voor Heitinga en vervolgens uitkwam bij een club uit de Bundesliga, die hij niet bij naam wil noemen. “Al die processen liepen, maar toen kwam Ajax toch terug. Ajax is teruggekomen, niet wij. Ik heb toen tegen Ajax gezegd: eigenlijk weet ik niet of dit wel de juiste keuze is, in deze situatie bij Ajax.”

Heitinga overtuigd na gesprekken met Kroes

Uiteindelijk is Heitinga toch zelf de gesprekken aangegaan met Alex Kroes. “Hij heeft daar een ander gevoel aan overgehouden, dat hij het wel kan”, legt Jansen uit, die vervolgens aangeeft dat de combinatie met Keizer dit gevoel ‘verstevigde’. “We hebben alle voors en tegens afgewogen voor zover dat kan in dit vakgebied en uiteindelijk gezegd dat we er wel voor gaan. Vorige week hebben we het afgewikkeld.”

Jansen had voorkeur voor andere club

Michel van Egmond vat het verhaal van Jansen vervolgens samen: “Dus jij zegt tegen Heitinga: doe het niet. Hij verdwijnt in een kamer met Kroes. Hij komt eruit en zegt: ik doe het toch.” Die samenvatting is volgens de zaakwaarnemer iets te simpel. “Ik had de neiging een andere kant op te gaan. John heeft dat, in zijn gevoel, ook een tijd gehad, totdat hij in contact kwam met Ajax. En Ajax is voor hem Ajax. Het is waar hij vandaan komt, het is zijn club, dus hij gaat aan die klus beginnen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗