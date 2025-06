Interview van Jong Oranje-speler maakt indruk: ‘Dit zie je niet vaak bij voetballers…’

scoorde woensdagavond namens Jong Oranje in de halve finale van het EK tegen Engeland, maar kon een 2-1 nederlaag en daarmee uitschakeling uiteindelijk niet voorkomen. Het interview dat de spits van FC Utrecht na afloop gaf bij Ziggo Sport, heeft indruk gemaakt op de analisten in de studio.

Ohio sprak na afloop van de wedstrijd in Slowakije uitgebreid met verslaggever Sam van Royen. De 22-jarige aanvaller uitte onder meer zijn teleurstelling over manier waarop het winnende doelpunt van Harvey Elliott in de slotfase tot stand kwam.

LEES OOK: Feyenoord verkoopt smaakmaker voor 20 à 25 miljoen euro

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder van Liverpool kwam in de as van het veld door en verschalkte doelman Robin Roefs uiteindelijk met een schot vanbuiten de zestien. “Als die jongen de bal in de bovenhoek schiet van dertig of veertig meter, dan kun je zeggen: oké… Maar zo’n tegengoal kan ons niet gebeuren. We gaan ervan balen, maar het is nu te laat”, sprak Ohio beteuterd.

De wijze waarop Ohio sprak en de wedstrijd analyseerde, heeft grote indruk gemaakt in de studio van Ziggo Sport. “Zijn carrière duurt nog een jaar of vijftien, maar daarna kan hij denk ik bij ons aanschuiven als analist. Wat een goed interview, man!”, reageert presentator Wytse van der Goot.

LEES OOK: Fans zeggen allemaal hetzelfde over Goes na uitschakeling Jong Oranje

Analisten Jan van Halst en Khalid Boulahrouz zijn het daarmee eens. “Hartverwarmend. En realistisch ook. Een heerlijke gozer”, zegt Van Halst. Boulahrouz: “Ik vind het knap: hij is zo jong, maar alles wat hij zegt is raak. Ook chronologisch weet hij het allemaal nog goed te vertellen. Ook toen het minder ging in de vorige wedstrijd, stond hij Sam prima te woord voor de camera en was hij realistisch. Hij toonde zich ook kwetsbaar. Dat zie je niet zo vaak bij voetballers. Ik vind zijn interviews echt altijd van grote klasse.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het volledige interview van Noah Ohio te bekijken op X: