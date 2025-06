Oranje Onder 19 heeft geen kind aan Roemenië en staat in finale EK

Oranje Onder 19 heeft maandag vrij eenvoudig van Roemenië gewonnen (3-1). De jonge generatie kan daardoor kampioen worden van Europa, als het donderdag in de finale van Spanje weet te winnen.

Oranje begon maandag met de grote namen als Givairo Read, Kees Smit en Tygo Land in de basis. In de tien minuten voor rust scoorden de Nederlanders twee keer. Na een slimme steekbal van Smit in de 36e minuut kon Read een voorzet geven, die Don-Angelo Konadu van Ajax met de borst binnenwerkte. Enkele minuten later was het Smit zelf die raak schoot. De AZ-speler kreeg de bal in een mêlee van spelers aangespeeld, maar de uitblinker van dit toernooi wist precies het gaatje te vinden en vond de linkerbenedenhoek, een knappe goal.

Snel na rust maakt Oranje Onder 19 aan het laatste stukje onzekerheid een einde. Aymen Sliti, speler van Feyenoord, kreeg de bal na een counter rond de zestienmeter lijn, en schoot diagonaal binnen. David Barbu deed nog wel wat terug, maar het bleek allesbehalve genoeg. Oranje Onder 19 was gewoon beter dan de generatiegenoten van Roemenië en gaat terecht door naar de finale, waar Spanje wacht.

