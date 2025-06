'Premier League-coach presteert iets ongelooflijks, maar staat elf dagen later toch op straat'

Ange Postecoglou zal spoedig door Tottenham Hotspur worden ontslagen, meldt Sasha Tavolieri. De prestaties van Spurs in de Engelse competitie komen de coach dan uiteindelijk duur te staan, aangezien hij wel onlangs de Europa League won.

Het is een raar seizoen geweest voor de ploeg uit Londen. Na een prima seizoensstart zakte Tottenham meer en meer weg in het moeras, onder andere door de vele blessures. Dat laatste betekent echter niet dat de schuld compleet mag worden weggenomen bij Postecoglou: het vertoonde spel was vaak allesbehalve goed. Toen de Europa League-finale steeds meer in zicht kwam en degradatie sowieso geen optie meer was, speelde de coach praktisch gezien met B-ploegen in de Premier League. Postecoglou behaalde in dat opzicht wel zijn gelijk: met een uitgeruste A-ploeg won hij de Europa League, door op 21 mei Manchester United met 1-0 te verslaan.

Voor Tottenham was dat een enorm belangrijk moment. De laatste prijs die de club won dateerde van 2007/08, in dat seizoen harkte Spurs de League Cup binnen. Door Postecoglou, die zelf ook aangaf steeds in zijn tweede seizoen een prijs te pakken, kwam die prijzendroogte eindelijk ten einde. En toch gaat de clubleiding de Australiër spoedig ontslaan, als we Tavolieri mogen geloven. Thomas Frank (Brentford) en Marco Silva (Fulham) zijn de voornaamste kandidaten om Big Ange te vervangen.

Spurs eindigde door de slechte nationale resultaten uiteindelijk als 17e in de Premier League, maar gaat door de Europa League-winst wél de Champions League in volgend seizoen. Daar zitten weer veel voordelen aan verbonden, die onder andere financieel zijn, maar de clubleiding zou dus geen toekomst meer zien in de manager die hen in deze positie heeft gebracht. Dit gerucht wordt echter (deels) ontkracht door Fabrizio Romano: volgens de transferjournalist is er nog geen knoop doorgehakt wat de toekomst van Postecoglou betreft.