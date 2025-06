PSV kan borst natmaken voor loodzwaar seizoenseinde 2025/26

Door de zeer bijzondere ineenstorting van Ajax in de laatste weken van het seizoen 2024/25 werd PSV recentelijk kampioen van de Eredivisie. Lukt dat de Eindhovenaren volgende jaargang weer? Dat zou best eens af kunnen hangen van de laatste paar speelrondes, die op papier zeer zwaar zijn.

PSV won tijdens het seizoen 2024/25 zijn laatste zeven wedstrijden, wat uiteindelijk de doorslag gaf in de strijd om het kampioenschap. Ajax kwakkelde namelijk in de laatste weken en kwam uiteindelijk één punt (en doelsaldo) tekort.

Of de ploeg van Peter Bosz komend seizoen weer zo'n reeks aan het einde van het seizoen kan neerzetten is zeer de vraag. Dinsdag deelde de KNVB (een deel van) het speelschema voor het volgende seizoen en daaruit blijkt dat PSV mogelijk nog flink aan de bak moet in de laatste weken.

Zo spelen de Eindhovenaren in speelronde 32 in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Een week later staat weer een uitwedstrijd op het programma: dan moet PSV het opnemen tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer won dit seizoen twee keer in eigen huis van PSV: een keer in de competitie en de andere keer in de bekerfinale. De mannen van Bosz blijven op de laatste speeldag in eigen stad: dan komt FC Twente op bezoek. Ajax moet dan naar Heerenveen, terwijl Feyenoord thuis speelt tegen PEC Zwolle.

