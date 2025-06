Sneijder pakt BN'er aan: ‘Zit te wachten tot hij op zijn bek gaat’

Wesley Sneijder is geen fan van Rico Verhoeven, dat maakt hij duidelijk in de podcast Mindset van een Kampioen. Sneijder hoopt dat Verhoeven snel de kickbokswereldtitel verliest, bijvoorbeeld aan Jamal Ben Saddik.

In de podcast krijgt Sneijder een aantal dilemma’s voorgeschoteld, waaronder de keuze tussen kickboksers Verhoeven en Ben Saddik. De oud-voetballer hoeft niet lang na te denken en kiest voor Ben Saddik. “Ik heb hem laatst voor het eerst ontmoet en het is echt een geweldige kerel”, zegt Sneijder.

Toch baseert hij zijn keuze niet op zijn waardering voor Ben Saddik. “Het komt vooral omdat ik helemaal niks met Rico heb. Daarom was die keuze snel gemaakt. Je had iedereen naast Rico kunnen noemen, dan had ik die ook genoemd. Het wordt tijd dat hij een keer op zijn…” Sneijder slikt zijn woorden in. “Dat hij van de troon wordt gestoten.”

Presentatrice Anouk Hoogendijk vraagt Sneijder of hij niet ‘op zijn bek gaat’ wilde zeggen’, waarop de voetballegende antwoordt: “Ja, ook dat. Maar ik wilde het even netjes houden. Ik zit daarop te wachten, met smart.” Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen in de zwaargewichtdivisie van Glory.

