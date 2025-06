Sneijder pleit voor verbod: ‘Het is heel gevaarlijk’

Wesley Sneijder is voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de zestien jaar. Dat zegt hij in de podcast Mindset van een Kampioen. Sneijder stelt dat sociale media ervoor zorgen dat er zich minder topsporters ontwikkelen.

Sneijder is te gast in de podcast om te praten over de impact van sociale media op je prestaties. De recordinternational ziet namelijk een probleem in het gebruik van deze apps en begint met een voorbeeld: “Als ik vroeger straf kreeg van mijn moeder, mocht ik een week niet naar buiten. Dat was een straf. Vandaag de dag is dat geen straf meer, want ze willen niet naar buiten. Dat komt met name door social media.”

De oud-Champions League-winnaar trekt zijn conclusies: “Uiteindelijk word je gevormd op straat. Daardoor zie je nu steeds minder talent. Niet alleen in de topsport, maar ook in het sociale leven. Van mij mogen ze alle telefoons afpakken van iedereen en gewoon terug naar de basics.”

Naast de wens om zonder telefoon door het leven te gaan, is Sneijder ook voor concrete maatregelen: “We doen er allemaal aan mee. Ik vind: er moet gewoon een leeftijdsgrens komen. Dat is gewoon wel heel belangrijk." De oud-voetballer wil die grens leggen bij zestien jaar en verklaart dat pesterijen en vertekende zelfbeelden een risico vormen: "Als je kijkt naar de jeugd is het heel gevaarlijk.”

