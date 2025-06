Valentijn Driessen haalt kiezelhard uit naar FIFA-baas Gianni Infantino

FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet het flink ontgelden bij Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf heeft geen goed woord over voor het WK voor clubs dat bijna gaat beginnen. Driessen stelt dat dit nieuwe toernooi uit de koker van Infantino komt, die alleen maar kijkt naar het geld en daarbij geen rekening houdt met spelers en clubs.

"Het uit sportief oogpunt meest megalomane en overbodige voetbaltoernooi ooit staat op het punt van beginnen", steekt Driessen van wal in zijn column voor De Telegraaf. "Zondagochtend om 02.00 uur trappen Al-Ahly en Inter Miami in het Hard Rock Stadium in Miami af voor het toernooi om de wereldbeker voor clubteams."

De journalist spreekt van 'een voorgekookte wedstrijd'. "Inter Miami mag alleen meedoen omdat David Beckham mede-eigenaar is en het koppel Lionel Messi-Luis Suarez onder contract staat bij de club. Die uitstraling gaf de doorslag, want sportief gezien heeft de club niets gepresteerd wat deelname aan het WK voor clubteams rechtvaardigt", vervolgt Driessen kritisch.

Driessen is overduidelijk geen voorstander van het WK voor clubteams en geeft FIFA-voorzitter Infantino er flink van langs. "Deze hele schijnvertoning komt uit de koker van FIFA-voorzitter Gianni Infantino", is hij glashelder. "Deze eenvoudige Zwitserse advocaat viel bij de wereldvoetbalbond omhoog door de voeten van zijn omstreden baas Sepp Blatter kletsnat te kussen. Hij reikte tot secretaris-generaal. Toen Blatter van zijn voetstuk viel, trok Infantino de stoute schoenen aan en stelde zich verkiesbaar. De hielenlikker beloofde de voetbalbonden gratis geld uit Zürich."

Niemand zit op het WK voor clubs te wachten omdat de voetbalkalender al 'overvol' is, zo schetst Driessen. "Bondscoach Ronald Koeman stak die mening niet onder stoelen of banken, maar zijn Braziliaanse collega Carlo Ancelotti werd als trainer van Real Madrid keihard teruggefloten door zijn voorzitter Florentino Perez. De Italiaan zei dat ze hem niet zouden zien in Amerika, maar een dag later moest hij die woorden inslikken. Perez heeft een begroting met megasalarissen sluitend te maken", schrijft Driessen, die stelt dat Infantino alle clubbestuurders heeft 'omgekocht' met een startgeld van elf tot 33 miljoen euro en een totale prijzenpot van 860 miljoen.

Infantino wil bij FIFA zijn eigen 'legacy' creëeren

Vervolgens haalt Driessen andermaal uit naar de baas bij de FIFA. "Infantino hoopt met het nieuwe initiatief zijn legacy bij de FIFA te creëren. Met deze grootheidswaanzin steekt de Zwitser zijn voorganger en landgenoot Blatter naar de kroon. Maar om tegenwicht te bieden, en Infantino’s ongewenste geesteskindje in één klap te degraderen tot een tweederangs overbetaald initiatief: wat stelt een officieel WK voor clubteams voor als de twee kampioenen van de twee grootste clubcompetities van de wereld afwezig zijn? Zonder FC Barcelona uit de Primera Division en Liverpool uit de Premier League is het WK voor clubteams als een Tour de France zonder Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard", besluit hij.

