VI-banneling weigert terugkeer: ‘Wil op eigen benen staan’

Twaalf jaar lang was Danny Vera een vast gezicht in de voorlopers van Vandaag Inside, maar inmiddels is het alweer vier jaar geleden dat de zanger de talkshow verliet. Vera staat ook niet meer open voor een terugkeer, vertelt hij aan Weekend.

Vera beleefde zijn doorbraak door de talkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. De zanger was jarenlang actief in de huisband van het tv-programma, terwijl zijn vrouw Escha Tanihatu achter de bar stond. Vier jaar geleden verdwenen Vera en de huisband uit het format van VI. Een terugkeer bij de talkshow ziet hij niet zitten.

“Nee, maar dat heeft niks met narigheid of zo te maken, het is allemaal prima”, geeft de zanger desgevraagd aan in gesprek met Weekend. Zenderbaas John de Mol zette een streep door de muziekoptredens in VI, omdat dit niet goed zou zijn geweest voor de kijkcijfers. “Er zat geen muziek meer bij, maar ik denk dat als ik ze morgen bel, van: mag ik mijn nieuwe single komen doen? Dat ze dat prima vinden”, stelt Vera.

Toch doet de zanger dat liever niet, omdat hij dan bekendstaat als ‘die artiest van VI’. “Ik vind het ook wel fijn om een soort van op eigen benen te staan. Ik ben ze heel dankbaar dat ik daar heb gestaan en vond het ontzettend leuk”, spreekt hij zijn waardering voor het programma uit. “Ik heb er altijd een goede tijd gehad. Mijn vrouw ook, achter de bar. Nu is het even wat anders, maar ik spreek Johan nog af en toe en dan is het helemaal prima.”

