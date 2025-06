Genee geeft voormalig VI-gast trap na: ‘Hou eens op man, doe normaal!’

Wilfred Genee heeft een sneer uitgedeeld aan voormalig Vandaag Inside-bargast Sam Hagens. De journalist vertrok met de jaarwisseling bij Talpa en heeft sindsdien een eigen talkshow bij de NPO: Goedenavond Nederland. Genee heeft alleen geen goed woord over voor de manier waarop de studio is ingericht.

Eind november werd bekend dat Hagens per 1 januari zou overstappen naar de publieke omroep, waar hij samen met Welmoed Sijtsma de talkshow Goedenavond Nederland presenteert. De studio is echter niet ingedeeld zoals bij de meeste talkshows het geval is; er staan namelijk vier kleine bankjes rondom een salontafel. Daarvan zijn er twee voor de presentatoren en twee voor de gasten. Dit leidt tot onbegrip bij Genee, die Hagens in het verleden vaak in zijn talkshow had zitten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Pislinke BN'er haalt kiezelhard uit naar Derksen: 'Kraam geen onzin uit'

“Ze zitten tegenover elkaar. Het is een heel apart shot. Elke keer denk je: wat wil je nou weer, weet je”, zo begint hij in The Friday Move van BNR. Genee denkt dan ook dat Hagens en Sijtsma binnenkort naar een meer traditionele opstelling zullen gaan. “Maak het niet zo moeilijk. Ga aan een tafel zitten, ga tegen elkaar over zitten, ga lekker praten met elkaar. Toch? Dat is een talkshow toch?” Volgens de presentator van VI is de talkshow nu het slachtoffer van tv-makers die dingen per se anders willen zijn. “Binnenkort in een trapeze ofzo, weet je wel? Hou eens op man. Doe eens normaal met z’n allen!”

LEES OOK: Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’

Niet prettig voor gasten

Tina Nijkamp sluit zich volledig aan bij Genee. “Of een auto, weet ik veel. Ja, ze verzinnen van alles. Maar ga gewoon inderdaad aan die tafel, want je moet als presentator ook autoriteit uitstralen en dat doe je aan het hoofd van de tafel”, stelt de mediakenner, die ook vindt dat je aan het hoofd van een tafel een betere host wordt. “Dan straal je autoriteit uit, maar niet als je tegenover elkaar met een verrekijker naar elkaar moet gaan kijken.” Ook is de opstelling van Goedenavond Nederland niet fijn voor de gasten. “Wat een bank ook doet, is dat je heel kwetsbaar wordt, dus je ziet iemands hele lichaam waardoor iemand ook niet alles durft te geven. Dat is mijn theorie in ieder geval.”

➡️ Meer nieuws over Wilfred Genee

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 'Wilfred Genee moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden' 🔗

👉 Wilfred Genee doet boekje open over privéleven en zijn kinderen 🔗

👉 Genee clasht hard met Driessen: 'Belachelijk wat je zegt, ga azijn drinken' 🔗

👉 Joling opent Vandaag Inside met bizarre vraag aan Genee en biedt direct daarna zijn excuses aan 🔗