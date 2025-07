Ajax bijna uit financiële malaise na gigantische besparing

Ajax is nog niet helemaal uit de financiële malaise, maar is wel goed op weg. Zo is onder andere de salarispost enorm teruggeschroefd bij de Amsterdammers. Onder aan de streep bespaart de club al negen miljoen euro.

Tijdens het Mislintat-tijdperk werden er te veel spelers voor veel te hoge salarissen binnengehaald, die de Ajax-selectie vaak amper of niet versterkten. Aanwinsten uit die periode werden bovendien lang vastgelegd (Mislintat zorgde voor maar liefst 59 meer contractjaren dan voor zijn komst). Nadat bleek dat veel nieuwe Ajax-spelers niet goed genoeg waren voor het eerste van de club, was het lastig op ze te slijten. De financiële wanorde die dat opleverde, daar is de club nog niet bekomen.

Artikel gaat verder onder video

Onder andere Alex Kroes en Marijn Beuker zijn flink bezig om Ajax weer financieel gezond te krijgen. Naast de eerste selectie zijn er op het kantoor van de club enorme wijzigingen doorgevoerd: het aantal FTE's nam in een jaar tijd met 60 af en bedraagt nu 414. Bovendien wordt Ajax gesteund door het feit dat het komend seizoen weer Champions League speelt, wat de club 50 miljoen aan inkomsten oplevert.

Deze zomer is het salarishuis van de Amsterdammers er enorm anders uit gaan zien. Dat komt mede door de verkoop van Carlos Forbs (volgt spoedig), Borna Sosa, Jakov Medic, Kristian Hlynnson en Christian Rasmussen, spelers die eigenlijk geen uitzicht hadden op speelminuten in de Johan Cruijff ArenA. Ook het flinke salaris van Jordan Henderson valt weg, die zijn carrière weer in Engeland vervolgt na een transfervrije overstap naar Brentford. Raúl Moro en Vitezslav Jaros werden gehaald en enkele jeugdcontracten werden opgewaardeerd, maar desondanks bespaar Ajax al negen miljoen euro door deze transferzomer. En dat bedrag kan verder oplopen als Jay Gorter, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Chuba Akpom en Gaston Avila ook nog de deur uitlopen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗