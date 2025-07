‘Ajax haalt Frans talent naar Amsterdam’

Ajax heeft beet op de transfermarkt, volgens De Telegraaf. Marvyn Muzunga kan transfervrij de overstap maken van AJ Auxerre. De centrale verdediger is een jeugdinternational van de Onder 18 van Frankrijk.

Muzunga werd in 2007 geboren in Montpellier, maar speelde in de jeugd voor FC Libourne, vlakbij Bordeaux. Later kwam hij uit voor de jeugd van Nîmes Olympique en in 2023 maakte hij de overstap naar de Onder 17 van AJ Auxerre. Een jaar later speelde hij al voor het tweede elftal van de Ligue 1-club.

Het contract van de 17-jarige centrale verdediger bij Auxerre liep op 30 juni af. Eerder die maand zou hij volgens De Telegraaf al een trainingsstage hebben afgewerkt bij Ajax, waarbij de beleidsbepalers ‘onder de indruk’ zijn geraakt. Op dit moment zou het papierwerk in orde worden gemaakt en zal na een keuring de krabbel volgen.

Andere talenten

Vanuit verschillende buitenlandse media doken er in de afgelopen tijd al meer verhalen op over talenten die gevolgd zouden worden door Ajax. Zo zijn de zestienjarige Duitse middenvelder Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), de zeventienjarige Franse linksbuiten Quintin Ndjantou (Paris Saint-Germain), de achttienjarige Engelse verdediger Jaden Dixon (Stoke City) en de eveneens achttienjarige Kroatische spits Ivan Baric (NK Osijek) voorbijgekomen. Muzunga past dus mooi in dat rijtje met potentiële aanwinsten voor de jeugdafdeling.

