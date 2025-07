L'Équipe: Ajax laat oog vallen op Frans toptalent van Man City

Tyrese Noubissie is in beeld bij Ajax, zo meldt L’Equipe. De Franse sportkrant weet dat de Amsterdammers bij Manchester City hebben aangeklopt voor de diensten van het zestienjarige talent. Ajax lijkt echter niet de topfavoriet te zijn in de strijd om de middenvelder.

Noubissie speelt sinds twee jaar in de jeugdopleiding van Manchester City, dat hem in 2023 oppikte bij Leicester City. Daar maakte de Fransman zoveel indruk, dat the Citizens 1,2 miljoen euro voor hem neertelde. Noubissie kan zowel centraal, als verdedigend uit de voeten op het middenveld en beschikt naast de Franse, ook over de Engelse nationaliteit.

Ajax heeft het toptalent in het vizier, maar is zeker niet de favoriet in de strijd om zijn handtekening. Dat is namelijk Strasbourg. Hoeveel de Franse club zou moeten betalen voor de middenvelder, is niet bekend. Naast Ajax, zouden ook Manchester United en Bayer Leverkusen interesse hebben in Noubissie.

