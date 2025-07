'Chelsea meldt zich bij Ajax voor sterkhouder, Amsterdammers verlangen forse transfersom'

Chelsea heeft opnieuw gesproken met Ajax over . Dat meldt Ben Jacobs van het Engelse talkSPORT. De negentienjarige verdediger staat hoog op het verlanglijstje van The Blues, die zich graag defensief willen versterken deze zomer. Ook Liverpool heeft nog altijd een oogje op de landgenoot van trainer Arne Slot.

Hato staat er in het mondiale topvoetbal goed op en werd de voorbije maanden al in verband gebracht met clubs als Arsenal en Real Madrid, toch lijkt het Chelsea te zijn dat het meest concreet is voor de Oranje-international. Hato heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, waar geen afkoopclausule in staat. De Amsterdammers kunnen dus hoog in de boom zitten qua transfersom.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt zou Ajax mikken op een bedrag van zo'n zeventig miljoen euro. Engelse clubs verwachten echter dat een bod van rond de vijftig miljoen euro genoeg zal zijn. Tot nu toe is er nog geen officieel bod uitgebracht door Chelsea of een andere club.

Chelsea is naarstig opzoek naar een linksbenige verdediger omdat Ben Chilwell en nieuwkomer Renato Veiga deze zomer waarschijnlijk gaan vertrekken. Marc Cucurella is momenteel de eerste keus op linksback, maar bij afwezigheid van de linksachter viel de keuze op rechtsbacks Malo Gusto en Reece James. Ook Levi Collwell speelde wel eens als linksback. De spoeling is dus dun bij Chelsea.

Liverpool wil zich komende zomer graag versterken met een jonge, linksbenige centrale verdediger en Hato past precies in dat profiel. Sportief directeur Richard Hughes is bovendien gecharmeerd van de jonge Ajax-verdediger, die afgelopen seizoen liefst vijftig officiële wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers speelde.

