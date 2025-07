Fans vrezen na nieuwe beelden van Kees Smit: 'Haal dit offline'

trekt zijn goede vorm van het EK Onder 19 door in de voorbereiding met AZ. Met twee doelpunten en een assist vertolkte het negentienjarige talent zaterdagmiddag een hoofdrol in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Almere City (3-2).

De wedstrijd tussen AZ en Almere duurde twee keer een uur. AZ speelde met twee verschillende opstellingen in beide delen van de wedstrijd. In het eerste gedeelte kwamen de Alkmaarders op een 3-0 voorsprong. Ron-Zangelo Daal opende de score na een subtiele hakbal van Smit; in minuut 30 en 33 sloeg Smit zelf toe. Hij rondde eerst een soloactie af en bleef daarna koelbloedig na een fraaie pass van Jordy Clasie.

Artikel gaat verder onder video

Door een een eigen doelpunt van Elijah Dijkstra en een treffer van Aymane Bais kwam Almere City in het tweede deel van de wedstrijd nog terug tot 3-2, maar daar bleef het bij. AZ boekte zo de derde oefenzege van de voorbereiding, na eerdere zeges op Kilmarnock en Aris Saloniki en een nederlaag tegen Zulte Waregem. Voor AZ begint het seizoen al op 24 juli met een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League, waarin het Finse Ilves Tampere waarschijnlijk de opponent wordt.

Trainer Maarten Martens is in gesprek met NH Nieuws enthousiast over de twee doelpuntmakers. Hij wordt specifiek gevraagd naar Smit en noemt daarna ook Daal als een speler die het verschil maakte. "Zij waren misschien wel de meest creatieve spelers op het veld. Die twee wil ik er dus wel uit lichten. Er zat een goede energie in de ploeg. We kwamen er een paar keer goed doorheen en herkenden goed of we direct spel moesten spelen of niet. Het was een goede prestatie van het elftal."

De beelden van de doelpunten van Smit worden op X gedeeld door een supporter van AZ, maar daar zijn niet alle fans blij mee. “Haal dit offline maat”, luidt bijvoorbeeld een reactie. Een andere AZ-fan schrijft: “Verwijderen binnen 24 uur.” Ze vrezen uiteraard dat geïnteresseerde clubs zich nog nadrukkelijker zullen roeren. Zij konden tijdens het EK Onder 19 al hun ogen uitkijken: Smit was topscorer en werd verkozen tot beste speler van het door Oranje gewonnen toernooi.

Clubs als Ajax, Tottenham Hotspur, Chelsea en Real Madrid worden met Smit in verband gebracht. Vorige maand had hij echter een duidelijke boodschap: "Mijn toekomst ligt gewoon bij AZ." Daar voegde hij nog aan toe dat er ‘geen reden toe is’ om na te denken over een vertrek uit Alkmaar.

➡️ Meer AZ nieuws

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Meerdink plots gelinkt aan Nederlandse topclub 🔗

👉 Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’ 🔗