‘AZ spot vervanger van Addai in Israël en biedt 3,5 miljoen’

Na de verkoop van aan Como heeft AZ volgens de Braziliaanse sportkrant UOL Esporte alweer een vervanger gevonden in 'Patati' Pinto Batista. De buitenspeler uit Brazilië staat momenteel onder contract bij Maccabi Tel Aviv.

AZ heeft vrijdagmiddag bekendgemaakt dat het Addai aan Serie A-club Como verkoopt. De Italianen betalen zo’n veertien miljoen euro voor de 19-jarige aanvaller, die pas zeventien Eredivisie-wedstrijden speelde.

Volgens UOL Esporte moet Patati de vervanger worden van Addai bij AZ. De Alkmaarders zouden zelfs al een bod van 3,5 miljoen euro hebben uitgebracht. Maccabi Tel Aviv zou een vraagprijs hebben vastgesteld van vijf miljoen euro. Al-Wahda uit Saudi-Arabië en Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten zouden ook interesse hebben.

Patati is 21 jaar en speelde sinds de jeugd voor Santos, de club van Neymar. Na drie seizoenen in Brazilië met wisselende speeltijd nam Maccabi Tel Aviv de rechtsbuiten over aan het begin van het afgelopen seizoen. In één jaar speelde hij 39 wedstrijden, waarin hij dertien doelpunten maakte en tien assists gaf voor de Israëlische kampioen.

❤️‍🔥 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠, 𝐉𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧!



💪 Jayden Addai heeft de AZ jeugdopleiding doorlopen en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal.

