Bakayoko spreekt zichzelf compleet tegen met transfer naar RB Leipzig

staat op het punt een transfer van PSV naar RB Leipzig te maken. Met die transfer gaat de 22-jarige Belg wel volledig tegen zijn eigen uitspraken van een jaar geleden in. Toen gaf hij aan alleen naar een club te willen gaan die om de prijzen speelt.

Bakayoko gaat deze zomer de overstap maken naar RB Leipzig. Maandagavond werd duidelijk dat de Duitse subtopper tot een akkoord was gekomen met PSV. Met de transfer is een bedrag van achttien miljoen euro plus vier miljoen euro aan bonussen gemoeid. De Belg zal dinsdag of woensdag medisch gekeurd worden, waarna hij een contract tot medio 2030 gaat tekenen.

Dat de keuze van Bakayoko op Leipzig is gevallen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Dit heeft alles te maken met een interview dat hij bijna een jaar geleden gaf tijdens het trainingskamp van PSV. Destijds had het Engelse Brentford interesse in de aanvaller, die geen trek had in een stap naar de middenmoot in de Premier League. “Ik sluit heel veel clubs uit. Mijn ambities liggen hoog en niet bij clubs in de middenmoot”, zo legde hij uit aan Voetbal International. “Ik heb het hier goed, dus ruil PSV alleen in voor een club die om de prijzen speelt.”

Met zijn stap naar RB Leipzig lijkt Bakayoko die ambitie te hebben losgelaten. Die Roten Bullen eindigden afgelopen seizoen op de zevende plek in de Bundesliga, 31 punten achter landskampioen Bayern München. Daarmee speelt de ploeg uit het oosten van Duitsland volgend seizoen helemaal geen Europees voetbal. Volgens Kicker zou het een harde eis van Bakayoko zijn geweest om ook komend seizoen in de Champions League actief te zijn, maar die lijkt hij ook hebben laten varen.

