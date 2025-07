Berichtgeving over Kovár met klem tegengesproken

PSV gaat niet kopen, maar huren met optie tot koop, zo meldt De Telegraaf zondag. Eerder werd melding gemaakt van een deal van vijf miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen. De krant vermoedt dat die bedragen betrekking hebben op de koopoptie.

Kovár is hard op weg naar PSV. De doelman werd zaterdag medisch gekeurd, waarna niets een overstap naar Eindhoven nog in de weg leek te staan. Volgens Duitse media heeft Manchester United echter een terugkoopoptie, waarmee de doelman voor dezelfde som als PSV zou betalen naar Old Trafford gehaald kan worden.

Volgens De Telegraaf steekt de vork echter anders in de steel. PSV gaat Kovár namelijk niet direct overnemen, maar de Tsjech zal eerst worden gehuurd. Daarbij heeft de landskampioen wel een optie tot koop bedongen. De transfersom van vijf miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen heeft volgens de krant waarschijnlijk betrekking op de koopoptie.

Kovár moet bij PSV de concurrentie aangaan met Nick Olij, die eerder deze zomer overkwam van Sparta Rotterdam. Het is de bedoeling dat hij maandag meegaat op trainingskamp naar Duitsland. Zodra de Tsjech is ingelijfd, mag Joël Drommel de club verlaten. De doelman is hard op weg om een jaar aan Sparta verhuurd te worden.

