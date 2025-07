DAZN-presenatrice verschijnt in zeer gewaagde outfit tijdens WK clubs

Niet het spel op het veld, maar een outfit langs de zijlijn is dit weekend het meest besproken onderwerp tijdens het WK voor clubteams. De Italiaanse sportpresentatrice Eleonora Incardona houdt de gemoederen flink bezig met haar verschijning bij de kwartfinale tussen Fluminense en Al Hilal in het warme Orlando.

Incardona, werkzaam voor de uitzendgemachtigde streamingdienst DAZN, verscheen bij het duel in een crèmekleurig tweedelig pak met een diep uitgesneden top. Haar jasje deed ze gedurende de dag uit. Op social media werd het ensemble al snel gedeeld, becommentarieerd en uiteindelijk onderwerp van debat.

Artikel gaat verder onder video

Op TikTok gingen beelden van de presentatrice viral, met tienduizenden likes en een stroom aan reacties. “Wat heeft dit nog met voetbal te maken?”, vroeg een van de gebruikers zich hardop af. Anderen prezen haar stijl en uitstraling, maar de verdeeldheid onder fans was duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat de 34-jarige Italiaanse ophef veroorzaakt met haar kledingkeuze. Eerder dit jaar ontstond al discussie toen ze tijdens een Serie A-wedstrijd in een doorschijnende jurk verscheen. Incardona lijkt zich weinig aan te trekken van de kritiek: op Instagram deelde ze vrolijk beelden van haar werk bij de Club World Cup en maakte ze bekend inmiddels te zijn doorgereisd naar New York, waar ze verslag zal doen van de halve finale van Fluminense tegen Chelsea.

Incardona, geboren op Sicilië, begon haar carrière als model, studeerde rechten en maakte daarna de overstap naar de sportjournalistiek. In Italië werkte ze onder meer voor SportItalia, voordat ze werd opgepikt door DAZN. Ze heeft inmiddels meer dan 1,3 miljoen volgers op Instagram en is in Italië uitgegroeid tot een bekende mediapersoonlijkheid. Privé vormt ze een stel met Samuele Ricci, de Italiaanse international die deze zomer voor maximaal 25 miljoen euro de overstap maakte naar AC Milan.

