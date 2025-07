is voor één wedstrijd geschorst nadat hij een All-Star-wedstrijd aan zich liet voorbijgaan. Ook ploeggenoot moet om die reden één wedstrijd vanaf de tribune toekijken bij Inter Miami.

De regels van de Major League Soccer (MLS) zijn duidelijk: spelers die zonder toestemming afwezig zijn bij de All-Star Game, worden uitgesloten van deelname aan de volgende wedstrijd van hun club. Voor grote namen als Messi en Alba wordt geen uitzondering gemaakt, zo maakt de MLS duidelijk. Volgens eigenaar Jorge Mas van Inter Miami is Messi 'heel ontdaan'. "Zal het invloed hebben op hoe hij naar de competitie en de regels kijkt? Geen twijfel over mogelijk."

Artikel gaat verder onder video

De All-Star Game werd donderdag gespeeld. Sterren uit de MLS namen het op tegen de grootste namen uit de Mexicaanse Liga MX. Het werd 3-1 voor de All-Stars uit de VS. Onder meer Hirving Lozano van San Diego FC deed mee aan Amerikaanse zijde, terwijl Sergio Ramos (Monterrey) in het Liga MX-team stond.

De afwezigheid van Messi en Alba werd slechts enkele uren voor de wedstrijd bekendgemaakt. MLS-commissaris Don Garber erkent op een persconferentie: "Ja, we hadden het eerder moeten weten. We hadden het eerder moeten aanpakken. Daar bestaat geen twijfel over."

Belang van de All-Star Game

Garber benadrukt het belang van de All-Star Game voor de MLS en vindt dat het een prioriteit moet zijn voor alle betrokkenen, inclusief spelers, fans en partners. "We hebben een All-Star Game die we als een echte prioriteit beschouwen. Hoe maak je dat een prioriteit voor je stakeholders, niet alleen je spelers, maar ook je fans, je partners?" In 2018 werd Zlatan Ibrahimovic ook geschorst na het overslaan van de jaarlijkse wedstrijd, een besluit dat hijzelf 'belachelijk' noemde.

Inter Miami speelt zaterdagnacht tegen Cincinnati FC, zonder de Argentijnse ster en de Spaanse linksback. Garber heeft aangegeven dat hij met de spelers zal samenwerken om het beleid rond de All-Star Game te herzien. Ondanks het drukke schema van Miami, met Messi die in 35 dagen 9 wedstrijden speelde, blijft Garber vasthouden aan de regels: "We hebben regels, en daar moeten we het mee doen."