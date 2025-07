'Nieuwe Jordan Henderson' gespot in Eredivisie

De ‘nieuwe ’ is door ESPN-presentator Cristian Willaert gespot in Rotterdam. Na een interview met kersvers Sparta Rotterdam-middenvelder ziet de journalist gelijkenissen met de voormalig aanvoerder met Ajax.

Cristian Willaert vraagt de middenvelder ‘waar hij terecht is gekomen’. “Een grote pijnhoop, is het”, reageert de middenvelder eerst sarcastisch. “Nee, ik ben heel goed opgevangen. Het is een leuke, jonge groep. Met mij en Bruno is er wat ervaring toegevoegd”, begint Toornstra. Willaert haakt direct in: “Het wordt bijna een seniorenflat.”

Artikel gaat verder onder video

Toornstra lacht: “Ja, we moeten wel uitkijken. Je zult het aan de technisch directeur moeten vragen, maar ik denk dat de balans in de groep aardig is. Er staat een goede mix van jeugdigheid, potentie en ervaring”, zegt de oud-Feyenoorder.

“Ik probeer de leiding te nemen in het veld en volgens mij wordt dat redelijk gerespecteerd”, vertelt Toornstra vervolgens. Willaert ziet een vergelijking: “Je bent dus een beetje de Jordan Henderson van Sparta?” Toornstra lacht opnieuw: “Ja, zoiets!”

Henderson speelt komend seizoen niet in de VriendenLoterij Eredivisie. De routinier heeft Ajax inmiddels verlaten voor een nieuw avontuur in de Premier League bij Brentford FC.

'Henderson van Sparta' Jens Toornstra gaat in op de selectie van Sparta 🏰



"Een grote puinhoop" 🤪 — ESPN NL (@ESPNnl) July 19, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗

👉 Go Ahead Eagles-sterkhouder ontbreekt bij oefenwedstrijd en staat voor fraaie transfer 🔗

👉 'Dortmund mengt zich in strijd om Eredivisiespeler na toptransfer Bynoe-Gittens' 🔗

👉 FC Groningen spot opvolger Feyenoord-target Valente in Eredivisie 🔗

👉 El Azzouzi neemt maand na grote teleurstelling alsnog afscheid van PEC Zwolle 🔗