Eredivisie-hoogvlieger verzekert: 'Wij worden geen onderdeel van netwerk Red Bull'

FC Utrecht en Red Bull starten een ‘strategisch partnership’ op het gebied van talentontwikkeling, zo maakt de Eredivisie-club bekend. De twee partijen hebben al enkele jaren een bijzondere band, die nu wordt geïntensiveerd. Wel benadrukt Utrecht dat het géén onderdeel wordt van het Red Bull-netwerk.

De band tussen Utrecht en Red Bull ontstond in 2022 na een duel tussen FC Utrecht Onder 18 en RB Leipzig in het kader van de Future of Football Cup. Vervolgens nam de Onder 19 tot tweemaal toe deel aan de Otten Innovation Cup en gingen in 2024 zowel de Onder 16 als de Onder 17 op bezoek bij de Duitse topclub om te leren en oefenduels te spelen. “Een samenwerking die naar meer smaakt en de komende jaren zal worden geïntensiveerd”, zo meldt de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

De academies van FC Utrecht en RB Leipzig gaan data en expertise uitwisselen tijdens stages en trainingskampen voor spelers en trainers. “Het doel is om de meest talentvolle spelers in de jeugdopleidingen gerichte ondersteuning te bieden, zodat hun doorgroei naar het topvoetbal optimaal wordt gefaciliteerd”, aldus Utrecht. “Trainers en stafleden van beide organisaties zullen op reguliere basis deelnemen aan gezamenlijke sessies, trainingen en werkbezoeken. Ook op het gebied van innovatief opleiden en data-gedreven ontwikkelen ontstaat door de samenwerking nieuwe ruimte voor vooruitgang.”

Robin Pronk, hoofd jeugdopleiding van Utrecht, zegt dat er de afgelopen jaren al meerdere uitwisselingen hebben plaatsgevonden die 'heel waardevol' bleken voor de trainers en spelers. “We blijven als club volledig zelfstandig, maar maken op academisch niveau gebruik van elkaars expertise. Dat past bij onze ambities én onze identiteit.” Utrecht wordt dus geen onderdeel van het Red Bull-netwerk, zo maakt de club duidelijk. De samenwerking is gericht op het niveau van de jeugdopleiding.

David Wagner, hoofd jeugdopleiding bij RB Leipzig, noemt Utrecht een 'zeer goede club met jeugdteams die in sterke competities spelen'. "Deze samenwerking tussen Red Bull en FC Utrecht biedt de mogelijkheid om belangrijke lessen en kennis uit te wisselen om de talenten in beide jeugdopleidingen te ontwikkelen."

