'Feyenoord heeft beet: Rotterdammers betalen kleine één miljoen euro voor Zweeds toptalent'

Feyenoord gaat zich versterken met het Zweedse toptalent Ludvig Arvidsson, meldt het doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher. De zeventienjarige buitenspeler moet overkopen van het Zweedse Halmstads BK.

Arvidsson maakte in 2022 de overstap van Förslovs IF naar Halmstads BK. Afgelopen april debuteerde de buitenspeler op toen nog zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de Zweedse club in de competitiewedstrijd tegen Östers IF. Sindsdien speelde Arvidsson zestien duels, voornamelijk als invaller, voor Halmstads. Daarin gaf hij één assist.

Het Zweedse FotballDirekt wist onlangs al te melden dat Arvidsson mogelijk niet lang bij Halmstads blijft en dat het 'zeer waarschijnlijk' was dat de buitenspeler deze zomer al de overstap ging maken naar Rotterdam. Halmstads hanteert naar verluidt een vraagprijs van een kleine van acht tot tot tien miljoen Zweedse kroon, wat omgerekend tussen de 717.000 en 897.000 euro is. Er wordt spoedig witte rook verwacht, aangezien de transfer van Arvidsson momenteel 'in de afrondende fase' is.

Scout van Feyenoord zouden meermaals op de tribune hebben gezeten bij wedstrijden van Halmstads om de zeventienjarige Arvidsson aan het werk te zien. In het duel met AIK gaf de 1,87 meter lange linkspoot een assist. Bovendien kreeg de jongeling de nodige complimenten na de 2-0 zege op de AIK, want hij was één van de uitblinkers bij Halmstads.

NIEUWS - De Zweedse aanvaller @ludvig_arvidsson (2008) is dichtbij een overstap naar Feyenoord. Zweedse media melden de interesse enkele weken geleden, nu lijkt zijn komst in de afrondende fase. De rechter vleugelaanvaller komt uit voor Halmstad waar al 14 duels in het eerste elftal speelde ⌛️🗞



[image or embed] — Feyenoord Youth Watcher (@varkenoordfan.bsky.social) 22 juli 2025 om 07:13

