'Feyenoord krijgt concurrentie uit Bundesliga en Serie A voor linksback'

De strijd om is losgebarsten. Afgelopen dinsdag werd bekend dat Feyenoord zijn oog heeft laten vallen op de linksback van Westerlo, maar de Rotterdammers hebben flink wat concurrentie. Fabrizio Romano weet namelijk te melden dat ook Lecce en Hoffenheim geïnteresseerd zijn in de 22-jarige Belg.

Feyenoord heeft momenteel met Gijs Smal slechts een echte linksback in de selectie. De Rotterdammers verkochten Hartman aan Burnley, terwijl Hugo Bueno na een verhuurperiode terugkeerde naar Wolverhampton Wanderers. Feyenoord was dicht bij de komst van Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloot hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn.

In de zoektocht van Feyenoord passeerde ook de naam van Anass Salah-Eddine de revue, maar de linksback lijkt bij AS Roma te blijven. Dinsdag doken daarbij de namen van Jordan Bos en Rommens op, waarbij laatstgenoemde geldt als alternatief voor de Australische Nederlander. Beide backs staan onder contract bij het Belgische Westerlo.

Mocht Feyenoord concreet worden voor de 22-jarige Rommens, dan zal het in ieder geval twee andere clubs de loef af moeten steken. Transferexpert Romano meldt woensdagavond op X dat Lecce ook achter de Belgisch jeugdinternational aan zit. De naam van Rommens staat op verlanglijstje van de club uit de Serie A. Daarnaast is er ook nog belangstelling van Hoffenheim voor de 1,85 meter lange linkspoot. Rommens heeft bij Westerlo nog een contract tot medio 2027.

