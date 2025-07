Forse kritiek op NOS: ‘Op zo’n moment wegschakelen voor het EK Vrouwen!’

Er klinkt kritiek op de NOS. Dit omdat de uitzending van de vierde etappe van de Tour de France op NPO1 dinsdag kort voor het einde werd beëindigd, vanwege de voorbeschouwing van Duitsland – Denemarken op het EK Vrouwen.

De vierde etappe van de Tour de France was voor veel Nederlandse sportliefhebbers bijzonder. Mathieu van der Poel staat immers bovenaan het algemeen klassement van de grootste wielerkoers ter wereld en rijdt daardoor momenteel in de gele trui in het peloton.

Van der Poel streed dinsdag in de finale van de etappe met onder anderen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard om de etappewinst. De NOS deed vanaf omstreeks 14.25 uur op NPO1 liveverslag van de etappe, maar de uitzending werd op ongeveer acht kilometer van de eindstreep onderbroken. Op dat moment begon op het hoofdkanaal van de publieke omroep namelijk de voorbeschouwing van Duitsland - Denemarken op het EK Vrouwen. Het restant van de Touretappe werd daardoor uitgezonden op een ander kanaal: NPO2.

Bas Tietema, voormalig wielrenner en medeoprichter van de Nederlandse wielerploeg Unibet Tietema Rockets, laat op X blijken de keuze van de NOS niet te begrijpen. “We hebben een Nederlander in de gele trui in de Tour de France, maar ja: we zappen op 7,8 kilometer van de finish weg naar Nederland 2 voor de voorbeschouwing van het EK Voetbal tussen twee willekeurige teams. Ik vind daar wat van!”, schrijft Tietema.

Tietema benadrukt dat hij een fan is van het EK Vrouwen. Toch vindt hij de programmeringskeuze van de NOS discutabel. “Ik kijk met veel plezier naar bijna alle wedstrijden van het EK voetbal en als het Nederlands elftal had moeten spelen dan had ik het begrepen, maar om voor een voorbeschouwing van een groepsduel tussen twee willekeurige landen weg te zappen?”

Ik kijk met veel plezier naar bijna alle wedstrijden van het EK voetbal en als het Nederlands elftal had moeten spelen dan had ik het begrepen, maar om voor een voorbeschouwing van een groepsduel tussen twee willekeurige landen weg te zappen? — Bas Tietema (@BasTietema) July 8, 2025

Kun jij je vinden in de kritiek van Bas Tietema? Laden... 78.3% Ja 17% Nee 4.7% Deels 212 stemmen

