'Gómez op weg naar Feyenoord, maar Rotterdammers stuiten op één groot probleem'

lijkt zich binnenkort speler van Feyenoord te mogen noemen. Volgens Argentijnse media zijn Velez Sarsfield en de Rotterdammers er al uit, maar bronnen rondom Feyenoord stellen dat de deal binnenkort beklonken is, meldt RTV Rijnmond.

De 22-jarige Gómez moet de opvolger worden van Dávid Hancko, waarvan nog steeds de hoop is dat hij deze zomer voor een flink bedrag vertrekt. Gómez is een linksbenige centrale verdediger, die ook wel eens als linksback heeft gefungeerd. Hij wordt in Argentinië omschreven als 'technisch vaardig, comfortabel aan de bal en fel en agressief verdedigend'. Het lijkt aannemelijk dat Feyenoord spoedig een akkoord te pakken heeft, gezien de huidige geruchten rondom de speler. De Rotterdammers willen miljoenen besteden aan Gómez; ze zagen al een bod van vijf miljoen afgewezen worden. Daar moet dus nog een schepje bovenop.

Artikel gaat verder onder video

Als de onderhandelfase is afgerond, volgt nog de medische keuring. En dát heeft misschien wel de meeste kans om een struikelblok te worden. Gómez heeft in het verleden een forse knieblessure gehad. De Argentijn zegt zelf dat hij geen last meer heeft, maar twee transfers gingen in het verleden niet door vanwege deze situatie. In de zomer van 2024 en tijdens de afgelopen winterstop ketsten transfers naar respectievelijk Palermo (IT) en Cruzeiro (BR) af vanwege deze oude blessure.

Gómez geeft zijn 'aanhoudende' blessure zelf ook openlijk toe en weet hoe de vork in de steel zit. "Ik heb een meniscusblessure die me er niet van weerhoudt om optimaal te spelen of te presteren. De knieproblemen zijn zichtbaar (op scans, red.); ik onderga nog steeds tests en ik ga ervan uit dat ze zichtbaar zullen blijven. Maar ik speel wedstrijden uit zonder pijn, ik train normaal. Ik heb nog nooit een wedstrijd of training gemist vanwege kniepijn." Gómez had al een ingreep kunnen laten doen, maar heeft dat bewust laten varen. "Een ingreep betekent dat ik twee of drie maanden uit de roulatie ben, iets wat ik als enigszins onnodig beschouw als ik geen pijn heb. Ik denk dat er andere manieren zijn om het op te lossen."

