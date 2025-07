‘Bod van 5 miljoen euro afgewezen, maar Feyenoord gaat voor poging 2’

Feyenoord heeft geprobeerd om los te weken bij Vélez Sarsfield, zo weet Feyenoord Transfermarkt maandagavond te melden. De Rotterdammers zouden een bod van 5,1 miljoen euro hebben gedaan op de verdediger, maar kregen nul op het rekest. Een nieuw bod is in de maak.

Dat Vélez Sarsfield het openingsbod heeft geweigerd, is volgens Feyenoord Transfermarkt geen verrassing. Dat is namelijk gebruikelijk bij een eerste bieding, weet het medium. De Rotterdammers bereiden inmiddels een tweede bod voor om de onderhandelingen weer op te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Twee dagen geleden werd bekend dat Feyenoord een poging zou gaan wagen bij de Argentijnse centrale verdediger. Gómez is 22 jaar en speelde tot nu toe zijn hele carrière voor Vélez Sarsfield in de Argentijnse Primera División. In totaal kwam hij al 125 keer uit voor de club, waarmee hij in 2024 landskampioen werd.

Ajax en PSV

In de zomer van 2023 werd Gómez nog in verband gebracht met Ajax, toen het erop leek dat Josip Sutalo onhaalbaar zou zijn. Sutalo kwam wel naar Amsterdam en Gómez bleef in Buenos Aires. Afgelopen winter opperde Voetbal International de verdediger nog als mogelijke opvolger van Olivier Boscagli bij PSV.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-fans ergeren zich kapot aan één speler: 'Kan echt niet meer' 🔗

👉 Feyenoord reageert direct op absentie Paixão 🔗

👉 Totaal onbegrip over Feyenoord-transfer: 'Carrièrekansen verkeken' 🔗