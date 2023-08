Ajax plots in verband gebracht met drie compleet nieuwe namen

De transfergeruchten rond Ajax nemen alsmaar toe. De Amsterdammers worden door het Italiaanse Tuttomercatoweb met drie nieuwe verdedigers in verband gebracht, nu de jacht op Josip Sutalo lastig blijkt.

Een bod van minstens twintig miljoen euro bleek deze week niet genoeg om Sutalo los te weken bij Dinamo Zagreb. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd gespot in Zagreb en sprak 2,5 uur met vertegenwoordigers van de club, maar keerde huiswaarts zonder tastbaar resultaat. Van Mislintat is echter bekend dat hij op meerdere borden schaakt en TMW denkt te weten op welke.

De eerste kandidaat die wordt genoemd, is Martin Erlic (25). Hij is net als Sutalo een international van Kroatië, maar speelt al zijn hele profcarrière in Italië. Hij heeft een contract tot medio 2026 bij Sassuolo. Ook optie nummer twee speelt in de Serie A: Nehuén Pérez (23), enkelvoudig Argentijns international en op papier tot medio 2027 speler van Udinese.

Tot slot wordt Valentín Gómez (20) van het Argentijnse Vélez Sarsfield genoemd. Hij is de minst ervaren speler van het drietal, maar heeft op zijn jonge leeftijd toch al 53 officiële wedstrijden voor Vélez Sarfield op zijn naam. Het contract van Gómez loopt tot eind 2024.

Sutalo

Josip Sutalo van Dinamo Zagreb is de eerste keus, maar de concurrentie is hevig. Sutalo wordt volgens Germanijak ook begeerd door Nottingham Forest en West Ham United Eerder werd bekend dat Napoli en Fiorentina Sutalo op de korrel hebben. Ajax heeft na het vertrek van Jurriën Timber behoefte aan versterking in de achterhoede.