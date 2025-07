Hato krijgt al meteen nieuws te horen over grote concurrent bij Chelsea

Ondanks de aanstaande komst van heeft Chelsea geen intentie om afscheid te nemen van Marc Cucurella. Integendeel: de Spaanse linksback kan zijn contract verlengen en wordt gezien als belangrijk onderdeel van de toekomst van de club.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano werkt Chelsea aan een nieuwe verbintenis voor de 27-jarige Cucurella, die momenteel nog tot medio 2028 vastligt. Dat onderstreept de belangrijke rol die de clubleiding voor hem ziet in het langetermijnproject van de Londense club.

Sinds zijn overstap van Brighton & Hove Albion in 2022 is Cucurella uitgegroeid tot een vaste waarde op Stamford Bridge. De komst van Jorrel Hato, die op het punt staat Ajax te verlaten voor een avontuur in de Premier League, verandert daar niets aan.

De negentienjarige Nederlander wordt op de linksbackpositie gezien als een back-up van Cucurella, maar kan uiteraard ook in het centrum van de verdediging uit de voeten. Daar kan hij een ‘sleutelrol’ vertolken, schrijft Romano. Hato lijkt er dus goed aan te doen om zich te focussen op een rol als centrumverdediger.

Chelsea heeft de afgelopen dagen vol ingezet op de komst van Hato. Dinsdagochtend maakte transferexpert Nicolò Schira melding van een akkoord tussen Ajax en Chelsea. De Amsterdammers zullen een bedrag van vijftig miljoen euro ontvangen voor de negentienjarige verdediger, die een contract voor liefst acht seizoenen gaat tekenen op Stamford Bridge.