Jordan Henderson vindt nieuwe club in Engeland na vertrek bij Ajax

heeft na zijn transfervrije vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De 35-jarige middenvelder gaat volgens Engelse media een contract van twee jaar tekenen bij Brentford FC. Daarmee heeft de routinier zijn gewenste terugkeer naar de Premier League te pakken.

Henderson ondergaat na het weekend de medische keuring in Engeland, waarna vervolgens het papierwerk in orde zal worden gemaakt. Volgens journalist David Ornstein hengelden meerdere clubs uit de Premier League naar de komst van de controleur, maar heeft Brentford – de nummer tien van afgelopen seizoen – de strijd gewonnen.

De 35-jarige middenvelder leverde deze week zijn contract in bij Ajax. Het contract van de voormalig aanvoerder liep nog een jaar door, maar is op verzoek van hemzelf direct beëindigd. Al snel werd bekend dat FC Porto, de nieuwe club van Francesco Farioli, geïnteresseerd was in Henderson. De keuze lijkt echter te zijn gevallen op Brentford. Ook Sunderland, een oud-club van Henderson, was gecharmeerd van de Engelsman.

De verwachting is dat de transfer volgende week wereldkundig wordt gemaakt. “Uit respect voor Diogo Jota en zijn familie”, schrijft Ornstein op X. De voormalig ploeggenoot van Henderson, waarmee hij een goede band onderhield, kwam vorige week donderdag plotseling om het leven na een verkeersongeval in het Spaanse Zamora.

De geëmotioneerde middenvelder bracht een bezoek aan Anfield om Jota te eren en richtte zich op Instagram aan zijn oud-teamgenoot.

