‘Inter raakt overtuigd en klopt aan bij Feyenoord’

Internazionale heeft bij Feyenoord geïnformeerd naar de komst van , zo weet La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant heeft de Champions League-finalist een bedrag van dertig miljoen euro vrijgemaakt om de mandekker uit Rotterdam los te weken.

Inter wil deze zomer dolgraag een centrale verdediger aan de selectie toevoegen. De gedroomde versterking is Giovanni Leoni, maar Parma verlangt een bedrag van veertig miljoen euro voor hem. Daar kan Inter op dit moment niet aan voldoen. Volgens de Italiaanse krant lijkt Liverpool nu met de verdediger aan de haal te gaan.

Voor Inter is het dus zaak om door te schakelen, waarvoor er twee opties op tafel liggen: Hancko en Koni De Winter van Genoa. Inmiddels zou de nummer twee van Italië zich ook al in De Kuip hebben gemeld om te informeren naar de Slowaak. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de verwachting is dat Feyenoord Hancko bij een bedrag van dertig miljoen euro wil meewerken aan een transfer. Dat komt ongeveer neer op het bedrag dat Inter beschikbaar heeft gemaakt voor het halen van een verdediger.

Mocht Hancko naar Inter vertrekken, heeft de mandekker alsnog zijn toptransfer te pakken. De linkspoot leek begin deze zomer hard op weg naar het Saudische Al-Nassr, maar door die transfer ging vorige week een streep nadat die club niks meer van zich had laten horen. Hancko sloot daarop aan bij de voorbereiding van Robin van Persie, maar tijdens het oefenduel van afgelopen weekend – tegen Union Sint-Gillis (1-1) – behoorde hij nog niet tot de wedstrijdselectie.

