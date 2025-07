'Italiaanse grootmacht wil Ajax-transfer Gloukh kapen'

AS Roma probeert voor de neus van Ajax weg te kapen, dat meldt De Telegraaf. De Amsterdammers leken de Israëlische middenvelder van Red Bull Salzburg zo goed als binnen te hebben, maar ondervinden nu concurrentie van AS Roma.

Vorige week donderdag werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. De Amsterdammers zouden zich zowel bij het management van de speler als bij zijn werkgever Red Bull Salzburg hebben gemeld. De Amsterdammers zouden zaterdagavond laat een akkoord hebben bereikt met de Oostenrijkers over een transfersom van vijftien miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen.

Toch komt er mogelijk een kink in de kabel, aangezien AS Roma zich op het allerlaatste moment heeft gemeld voor de 21-jarige creatieveling. Hoewel Ajax vooralsnog de beste papieren lijkt te hebben voor Gloukh, zorgt AS Roma wel voor 'wat druk op de ketel om de deal zo spoedig mogelijk af te ronden'. AS Roma heeft de interesse voor Gloukh inmiddels ook kenbaar gemaakt bij het management van de speler en is een bod aan het voorbereiden op de Israëliër.

