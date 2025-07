Kwakman gechoqueerd door Eredivisie-deal: ‘Een van de gekste transfers die ik ooit heb gezien’

Kees Kwakman begrijpt helemaal niets van de transfer van naar Como. De negentienjarige aanvaller rondde onlangs zijn deal af naar de Italiaanse club, dat liefst veertien miljoen euro neertelt. De analist van ESPN vindt dat een behoorlijk bedrag, zo laat hij weten bij Voetbalpraat.

Addai speelde ‘slechts’ 35 duels voor de hoofdmacht van AZ, maar levert de Alkmaarders wél veertien miljoen euro op. Bij Como tekende de aanvaller een contract voor vijf jaar. “Daar heeft AZ echt de jackpot voor gehad, dat is ongelooflijk. Dat ze daar veertien miljoen euro hebben gekregen, is echt ongelooflijk: een van de gekste transfers die ik ooit heb gezien”, is de analist van ESPN stellig.

Artikel gaat verder onder video

Wouter Bouwman vraagt vervolgens wat Kwakman een logischer bedrag voor de aanvaller zou vinden. “Met de potentie die hij heeft en Como ook in hem ziet – en AZ ook in hem zag – denk ik rond de vier miljoen euro”, reageert de oud-voetballer.

“Ongelofelijk joh; veertien miljoen. Wat een deal. Althans, misschien dat het wat lager uitvalt. Wat een zomer voor Max Huiberts… Doet hij goed”, zegt Kwakman, die doelt op de andere uitgaande transfer bij AZ, namelijk die van Ruben van Bommel. De aanvaller vertrok voor ruim vijftien miljoen euro naar PSV.

