heeft zich verontschuldigd na een opmerking tijdens de viering van de Europese titel. De aanvaller sprak het publiek toe tijdens de festiviteiten in Londen en gebruikte een krachtterm die niet geschikt was voor live televisie in Engeland.

In Londen juichte een enthousiaste menigte de Lionesses toe na hun triomf op het EK 2025. Te midden van de euforie liet de Manchester City-speelster zich echter meeslepen, wat resulteerde in een uitglijder. "Dank jullie voor al jullie steun, hier en in Zwitserland. Dat is zo fucking bijzonder", zei ze. Presentator Alex Scott bood namens de BBC meteen excuses aan.

De Engels international was er snel bij om haar excuses aan te bieden. Via sociale media erkende ze dat ze zich had laten meeslepen door de emoties van het moment. Ze bood haar verontschuldigingen aan voor haar taalgebruik. "Ooops. Sorry voor de F-bom."

Kelly had in de finale tegen Spanje de beslissende strafschop genomen, die met een snelheid van 110 kilometer per uur werd geschoten - sneller dan de snelste goal in de Premier League van het afgelopen seizoen.

De huldiging was ondanks het slippertje van Kelly een groot succes. Tijdens het feest werd bondscoach Sarina Wiegman nog verrast met een optreden van haar favoriete artiest, Burna Boy.