Livestream Feyenoord Festival: bekijk hier gratis de Open Dag 2025

Feyenoord organiseert zondagmiddag de traditionele Open Dag, door de club inmiddels het Feyenoord Festival genoemd. In dit artikel vind je het programma van de Open Dag én een gratis livestream om de ontwikkelingen te volgen.

Livestream Open Dag Feyenoord

Het spektakel begint om 13.45 uur en is live te volgen op ESPN1, maar ook op het YouTube-kanaal van ESPN. Wouter Bouwman is de presentator van dienst bij ESPN en Rick de Kok doet verslag rond De Kuip. Teun de Boer levert het commentaar.

Programma Open Dag

Rond 14:00 uur start de voetbalshow in De Kuip, gepresenteerd door Mascha Lange en Sander de Kramer, met Royston Drenthe als verslaggever. Tijdens de show worden de spelers van Feyenoord 1 en Feyenoord Vrouwen 1 voorgesteld en zijn er indrukwekkende sfeeracties en optredens van onder anderen The Kik, Lee Towers en Davina Michelle. Uiteraard ontbreekt ook de helikopter niet, waarmee traditiegetrouw de nieuwe aanwinsten op de middenstip van De Kuip arriveren. Rond 15.10 uur zien we Sem Steijn, Luciano Valente en Eva van Deursen hun opwachting maken.

11:00 uur - Opening poorten festivalterrein & start buitenactiviteiten

11:00 uur - Warming-up in De Kuip

13:45 uur - Start voetbalshow in De Kuip

14:40 uur - Presentatie Feyenoord Vrouwen 1

15:00 uur - Presentatie Feyenoord 1

15:30 uur - Einde voetbalshow in De Kuip