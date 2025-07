Livestream: kijk hier gratis naar Schalke 04 - FC Twente

FC Twente speelt zaterdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schalke 04. Het duel wordt vanaf 14.00 uur gespeeld in het Parkstadion in Gelsenkirchen en is live te zien op YouTube.

Livestream Schalke 04 - FC Twente

FC Twente toont een livestream op het eigen YouTube-kanaal, zoals ook het geval was in de vorige oefenwedstrijden. Voor mensen die in het buitenland zitten, is de wedstrijd ook te volgen op het YouTube-kanaal van Schalke 04.

Geschiedenis Schalke 04 en FC Twente

Schalke en Twente hebben een speciale vriendschapsband. Supporters van beide clubs zijn geregeld bij elkaar te gast en er worden vaak onderlinge oefenwedstrijden gespeeld. De laatste tien jaar troffen de twee clubs elkaar al vijf keer eerder in de oefencampagne. Van die wedstrijden won Twente er één; de overige vier eindigden in een gelijkspel.