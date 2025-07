Ronald Koeman doet plots ontzettend grote onthulling bij De Avondetappe

De kans is zeer klein dat Ronald Koeman ooit nog aan de slag gaat als trainer van een club. Dat onthult de bondscoach van het Nederlands elftal bij de De Avondetappe op de NOS. De 62-jarige oefenmeester zet het nog niet definitief uit zijn hoofd, maar lijkt er in ieder geval weinig behoefte meer aan te hebben.

Koeman was dinsdag op de rustdag van de Tour de France te gast bij de wielerploeg Visma-Lease a Bike en kreeg daar een inkijkje in meerdere facetten van de wielersport. Vervolgens schoof de bondscoach 's avonds aan bij De Avondetappe.

Artikel gaat verder onder video

Presentatrice Dione de Graaf vroeg aan Koeman wat het grote verschil is tussen het zijn van clubcoach en bondscoach. Daarop antwoordde de keuzeheer dat als het Nederlands elftal bij elkaar komt, dat iedereen dan blij is. "Ze zien elkaar weer, ze spelen in het buitenland en kunnen dan weer lekker in het Nederlands ouwehoeren met elkaar. Bij een club zit je ook met spelers die teleurgesteld zijn omdat ze niet spelen."

Vervolgens vraagt De Graaff of Koeman dus weinig interesse meer heeft om als clubcoach aan de slag te gaan. "Dat heb je heel goed begrepen", reageert de bondscoach, die de deur toch nog wel een klein beetje op een kiertje houdt. "Nou ja, definitief niet, maar de kans is heel klein dat ik ooit nog een club ga trainen."

FC Barcelona is ook een gesloten boek voor Koeman

Tafelgenoot, en voormalig wielrenner, Tom Dumoulin vraagt vervolgens wat Koeman zou doen als FC Barcelona nog een keer komt. "Nee, nee, dat heb ik gehad", is de trainer stellig. Koeman doelt daarbij ook op zijn eerdere periode als trainer van de Spaanse topclub. Destijds werd hij na anderhalf jaar op straat gezet door voorzitter Joan Laporta. Koeman leefde ook een tijdje in onmin met de voorzitter, maar dat is inmiddels bijgelegd.

Als clubcoach was Koeman in Nederland werkzaam als trainer van zowel PSV, Ajax als Feyenoord, maar was hij ook de eindverantwoordelijke bij AZ en Vitesse. Verder was de huidige bondscoach van het Nederlands elftal, die nog vastligt tot na het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, in het buitenland werkzaam als trainer van Valencia, Everton, Southampton en dus FC Barcelona.

