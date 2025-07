Noa Vahle uit grote zorgen over De Jong: ‘Dat ziet er heel slecht uit’

Noa Vahle verwacht dat zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld heeft. Volgens de verslaggeefster is de kans ‘nihil’ dat de 34-jarige aanvaller een nieuw contract met de Eindhovense club gaat tekenen.

PSV begon eind vorige maand zonder De Jong aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het contract van de veteraan liep op 1 juli af, waardoor hij feitelijk clubloos is op dit moment. PSV zou graag verder willen met De Jong, maar die houdt de boot voorlopig af.

Vahle spreekt maandagavond in het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6 de verwachting uit dat De Jong de deur bij PSV definitief achter zich dicht zal slaan. “Ik weet niet of er hier PSV-fans zijn, maar dat ziet er heel slecht uit. De kans dat hij gaat betekenen, is eigenlijk nihil”, stelt Vahle.

Presentator Thomas van Groningen vraagt Vahle wat de opties van De Jong zijn. “Het is natuurlijk de vraag of hij bij PSV eerste spits gaat worden. Daar zit denk ik voor hem ook wel de crux. Wat zou die kunnen doen? Hij kan naar het Midden-Oosten, misschien kan hij naar Amerika, misschien wil hij in de laatste jaren van zijn carrière nog gewoon een goed buitenlands avontuur”, somt Vahle de opties op voor De Jong.

