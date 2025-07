Kippenvel: Liverpool-fans zingen You'll Never Walk Alone voor Jota en zijn broer

Liverpool-fans hebben zondag op prachtige wijze een eerbetoon geleverd aan en zijn broer André Silva. Het tweetal verongelukte op 3 juli jongstleden bij een auto-ongeval. Op zondag, voor het eerste oefenduel van Liverpool, zongen fans van The Reds het clublied You'll Never Walk Alone nog harder mee dan normaal.

Onlangs raakten Jota en Silva betrokken bij een verkeersongeluk in Spanje. Na een klapband belandde de auto van het duo vervolgens van de weg en vatte vlam. Beide mannen overleefden het niet.

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen oefende Liverpool zondag uit tegen Preston North End FC, een duel waar veel fans van de huidige Premier League-kampioen op af zijn gekomen. Voorafgaand aan de wedstrijd werden veel supporters emotioneel, onder andere toen You'll Never Walk Alone te horen door een zangeres werd gezongen. De 'Liverpool-familie' zong uit volle borst mee voor de familie van de verongelukte Jota en de speler zelf.

Jota speelde tussen 2020 en 2025 voor Liverpool en kwam uiteindelijk tot 182 duels voor de club. Daarin scoorde hij 65 keer en gaf hij 26 assists. De fans van de club waar Arne Slot nu aan het roer is, hebben de aanvaller altijd omarmd.

Preston - Liverpool 1-3

Liverpool won het oefenduel uiteindelijk met 1-3 en had lange tijd moeite met de ploeg die vorig jaar bijna uit het Championship degradeerde. Na 33 minuten brak Conor Bradley de wedstrijd open met een intikker. Darwin Núñez passeerde vlak na rust, toen Jeremie Frimpong was ingevallen en zijn debuut had gemaakt, de keeper van Preston en tikte binnen. Ook de Uruguyaanse aanvaller wist zo ook zijn 'seizoen' te beginnen met een doelpunt. Uit een corner bracht Preston via een kopbal van Liam Lindsay de spanning weer terug met nog zeven minuten te spelen, maar landgenoot Cody Gakpo tekende vijf minuten later voor de 1-3. Nadat Núñez een voorzet expres door zijn benen liet lopen, kon Gakpo vanaf ongeveer de strafschopstip vrij inschieten. Alle scorende Liverpool-spelers stonden na hun doelpunten stil bij het overlijden van hun teamgenoot Jota.

Diogo Jota, Preston - Liverpool maçı öncesi anıldı.pic.twitter.com/hYUBgTjGPC — Ajansspor (@ajansspor) July 13, 2025

An impeccably observed period of silence to remember Diogo Jota and Andre Silva ❤️ pic.twitter.com/noeE4t21DE — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

