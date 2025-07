Ooggetuige komt met heel ander verhaal over fatale crash Diogo Jota

Een vrachtwagenchauffeur, die als eerste ter plaatse zegt te zijn geweest op de plek waar en zijn jongere broer André Silva vorige week om het leven kwamen, komt met een heel ander verhaal over het fatale ongeluk. Waar de Spaanse politie concludeerde dat de broers naar alle waarschijnlijkheid te hard hebben gereden met hun Lamborghini, bezweert de chauffeur dat daar geen enkele sprake van was.

Dat wordt althans gemeld door de Daily Mail. Jota en Silva waren vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, in een Lamborghini Huracán op weg in de buurt van de Spaanse plaats Zamora toen het vreselijk mis ging. Door een klapband belandde de auto in de middenberm, waar het voertuig vlam vatte. Het noodlottige ongeval kostte beide broers het leven. Afgelopen zaterdag werden Jota en Silva, in aanwezigheid van een groot aantal Liverpool-prominenten en andere bekenden uit de voetbalwereld, begraven in het Portugese Gondomar.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen dinsdag publiceerde het Spaanse Marca de eerste bevindingen uit het politieonderzoek naar het fatale ongeval. "Alles wijst erop dat de snelheid te hoog is in verhouding tot de toegestane maximumsnelheid", citeerde de krant. De bewuste vrachtwagenchauffeur komt in een video waaruit de Daily Mail citeert echter met een heel andere lezing. De man, genaamd Jose Azevedo, zegt daarin dat hij die bewuste dag als eerste persoon aanwezig was bij het ongeval. De man wilde in eerste instantie filmen, maar besloot al snel om uit te stappen. "Ik ben gestopt en probeerde te helpen, maar helaas was er niets wat ik kon doen. Ik heb een schoon geweten", aldus Azevedo.

De vrachtwagenchauffeur zegt niet te hebben geweten wie de inzittenden van de felgroene Lamborghini waren en brengt zijn medeleven over aan de nabestaanden van Jota en Silva. Over de oorzaak van het ongeval is Azevedo duidelijk: "Ik geef de familie mijn woord dat de auto niet te hard reed. Ik kon het merk en de kleur van de auto duidelijk zien. Ik rijd dagelijks op deze weg, van maandag tot zaterdag. Ik weet dat dit een waardeloze weg is. Het is daar donker, maar ik kon de auto duidelijk zien."

