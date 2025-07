Spaanse politie: 'Te hard rijden Jota waarschijnlijk oorzaak dodelijk ongeval'

De Spaanse politie heeft schokkende eerste resultaten van het onderzoek naar het overlijden van Diogo Jota en zijn broer bekendgemaakt. Jota zou de gecrashte auto hebben bestuurd en waarschijnlijk te hard hebben gereden. De snelheid zou de oorzaak zijn geweest van het ongeval.

Afgelopen donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

De Spaanse krant MARCA tekent op wat de eerste conclusies zijn van het onderzoek van de Spaanse politie. “Alles wijst erop dat de snelheid te hoog is in verhouding tot de toegestane maximumsnelheid”, staat geschreven. De te hoge snelheid zou bovendien de oorzaak zijn geweest van het noodlottige ongeval. Jota zou achter het stuur hebben gezeten van de gecrashte Lamborghini Huracán, die in de middenberm terechtkwam.

De broers waren onderweg van hun thuisbasis Porto naar het Spaanse Santander, vanwaar Jota de boot richting Portsmouth aan de Engelse zuidkust wilde nemen. Vanuit daar zou de Liverpool-speler zich weer aansluiten bij de selectie van Arne Slot.

Afgelopen zaterdag werd er in het Portugese Gondomar afscheid genomen van de broers. Veel voetbalcollega’s waren aanwezig, waaronder (een groot deel van) de selectie van Liverpool. Ook (voormalig) Portugese internationals zoals Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubén Neves, João Moutinho, José Fonte en Danilo Pereira en de Portugese bondscoach Roberto Martínez eerden Jota en Silva met hun aanwezigheid.

