Onthuld: 'Zo maakte Sneijder Yolanthe financieel onafhankelijk'

De mate van betrokkenheid van Wesley Sneijder bij de financiën van zijn ex Yolanthe Cabau blijft de gemoederen bezighouden. Het weekblad Weekend roept in herinnering dat Sneijder zich in het verleden royaal heeft opgesteld richting Yolanthe en haar familie.

Yolanthe ontkent na de scheiding een bedrag van negentien miljoen euro te hebben ontvangen van Sneijder, waardoor velen zich afvragen hoe zij haar peperdure villa in Los Angeles betaalt. Die villa zou haar, inclusief verbouwing, zo'n 6,2 miljoen euro kosten.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder noemde Yolanthe een ‘hardwerkende vrouw’ die ‘haar eigen boontjes dopt’. Maar, zo schrijft Weekend: “Hij liet dé kans liggen om de speculaties voor eens en altijd de kop in te drukken door simpelweg te bevestigen dat Yolanthe inderdaad financieel niets van hem heeft ontvangen. Waarom niet? Omdat de waarheid, zoals zo vaak, een stuk complexer ligt.”

Het zou inderdaad kunnen dat Yolanthe geen miljoenen euro’s op haar rekening kreeg gestort. “Maar wat ze er niet bij vertelt, is het verhaal van de peperdure villa op Ibiza.” Die villa op Ibiza werd nagelaten door de vader van Cabau, die overleed in 2017. Xavier Cabau liet een erfenis na van zo’n tien miljoen euro, die volledig in stenen zat.

De Spaanse fiscus wilde dat de nabestaanden, ofwel de dertien kinderen van Xavier, 35 procent van dat bedrag (dus 3,5 miljoen) zouden betalen. Destijds onthulde Jeroen Nuijten, directeur van het bouwbedrijf dat de verbouwing van de geërfde villa voor zijn rekening nam: “Yolanthes zusjes en broertjes hadden weinig geld, dus toen de fiscus betaald moest worden, konden ze maar bij één partij terecht: Yolanthe en Wesley. Zij hebben alles betaald.”

Sneijder en Yolanthe kregen villa op Ibiza

Sneijder verdiende destijds miljoenen als topvoetballer. In ruil voor het ophoesten van de 3,5 miljoen kregen hij en Yolanthe ‘het kroonjuweel van de erfenis’, de villa op Ibiza. Sneijder stak bovendien miljoenen euro’s in de verbouwing ervan, maar na de scheiding ging de woning naar Yolanthe toe. “Een ‘cadeau’ van miljoenen, die haar bewering ‘niks, nul’ te hebben gekregen in een heel ander daglicht plaatst”, aldus Weekend.

De villa zou weleens de reden kunnen zijn dat Yolanthe een luxe leven in LA kan financieren. “De villa, die ze dankzij de miljoenen van Wesley kreeg, wordt voor tienduizenden euro’s per week verhuurd aan steenrijke toeristen. Dat is vermoedelijk de ware motor achter haar financiële onafhankelijkheid.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Yolanthe slaat hard terug na 'pure onjuistheden' over Wesley Sneijder 🔗

👉 'Huwelijk tussen Matthijs de Ligt en Annekee definitief over' 🔗

👉 Instagram-post voedt zorgen over persoonlijke situatie Theo Janssen 🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Sneijder haalt keihard uit na 'grote leugen': 'In de ogen van een aantal idioten...' 🔗