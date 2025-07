Bosz is eerlijk en ziet ‘probleem’ ontstaan voor PSV-nieuwkomer Gasiorowski

maakte zaterdag zijn officieuze debuut voor PSV in de oefenwedstrijd tegen SV Elversberg (3-1 zege). De van Valencia overgekomen centrale verdediger liet een prima eerste indruk achter, maar brengt ook een nadeel met zich mee: de Poolse Spanjaard spreekt geen woord Engels.

Gasiorowski kwam voor een bedrag van 9,5 miljoen euro over van Valencia en moet dit seizoen mogelijk gaan fungeren als de vervanger van de vertrokken Olivier Boscagli. Tegen het Duitse Elversberg speelde de Spanjaard een uur mee, en toonde hij zich ‘kopsterk, degelijk in de duels en goed aan de bal’, zo analyseerde het Eindhovens Dagblad.

Een punt van kritiek is dat Gasiorowski de Engelse taal nog niet beheerst. Hier moet aan gewerkt worden, zo is Peter Bosz eerlijk: “Het is sowieso een probleem. Hij moet eigenlijk het liefst Nederlands gaan spreken.” De voertaal bij PSV onder Bosz is Nederlands.

“Maar het gekke van voetbal is dat hij wel begrijpt wat ik bedoel. Omdat hij al zo lang voetballer is. Dan hoef je soms de taal niet te spreken”, vervolgt de oefenmeester van de Eindhovenaren. Op dit moment fungeren de Spaansprekenden in de PSV-selectie – Mauro Junior en Ismael Saibari - als tolk voor Gasiorowski.

“Zij kunnen de nieuwkomer op sleeptouw nemen in de groep en vertalen sowieso de wedstrijdbesprekingen voor hem. Op die manier ging hij in elk geval goed geïnstrueerd het veld in voor zijn eerste uur in het PSV-tenue”, stelt het ED.

