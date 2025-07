‘FC Volendam wil PSV-talent (20) kopen’

FC Volendam wil overnemen van PSV. Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige doelman groeide op in het Noord-Hollandse dorp en zou ervoor openstaan om terug te keren.

Steur is de zoon van oud-profvoetballer Johan Steur en de broer van Ajax-speler Seun Steur. Roy Steur speelde ook in de jeugd van Ajax, maar maakte in 2021 de overstap naar Bayer Leverkusen. Sinds 2023 komt de goalie uit voor verschillende jeugdteams van PSV.

Artikel gaat verder onder video

De Volendammer speelde in drie seizoenen twaalf wedstrijden voor Jong PSV en heeft volgens Elfrink geen zicht op aansluiting bij de A-selectie. De Eindhovenaren mikken erop om Niek Schiks komend seizoen wederom de eerste doelman van de belfoteploeg te maken.

Keuken Kampioen Divisie-kampioen en promovendus FC Volendam ziet in Steur een geschikte versterking voor het eerste elftal, schrijft de PSV-watcher. Het zou gaan om een definitieve overgang, waar de jongeling wel voor open staat. Steur heeft nog een contract tot 2027 bij PSV.

