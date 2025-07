PSV haalt Kovár naar Eindhoven als concurrent van Olij

vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De Tsjechische doelman komt op huurbasis over van Bayer Leverkusen. PSV heeft wel een optie tot koop bedongen.

PSV nam deze zomer afscheid van Walter Benítez en wil ook Joël Drommel van de hand doen. Om het keepersgilde weer op orde te krijgen, haalde de landskampioen Nick Olij al op bij Sparta Rotterdam. Daarnaast moest er nog een doelman naar het Philips Stadion komen. Daarvoor was eerst Daniel Peretz van Bayern München in beeld, maar zijn komst bleek niet haalbaar.

Nu is de keuze gevallen op Kovár van Bayer Leverkusen. De doelman wordt eerst een seizoen gehuurd van de club van Erik ten Hag, maar kan daarna voor een gelimiteerde afkoopsom worden overgenomen. Duitse media spraken van een transfersom van vijf miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen. De verwachting van De Telegraaf is dat dit betrekking heeft op de koopoptie. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft PSV onder bepaalde voorwaarden aan het einde van het seizoen de verplichting Kovár over te nemen.

Kovár doorliep de laatste jaren van zijn jeugdopleiding bij Manchester United. De Engelse grootmacht verhuurde hem over de jaren aan Swindon Town, Burton Albion en Sparta Praaag, waarna het hem in de zomer van 2023 aan Bayer Leverkusen verkocht. Daarbij zouden de Engelsen een terugkoopoptie hebben bedongen. PSV moest daarom wachten op goedkeuring uit Manchester voordat Kovár kon worden gepresenteerd.

New goalie in the squad. 🧤

Welcome, Matěj! 🇨🇿 pic.twitter.com/ioGoeyhTTE — PSV (@PSV) July 15, 2025

