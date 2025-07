Done deal: Bakayoko vervolgt carrière in de Bundesliga

maakt per direct de overstap van PSV naar RB Leipzig, dat maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De Belgische vleugelaanvaller tekent bij de Duitse topclub een contract tot medio 2030. Naar verluidt ontvangt PSV twintig miljoen euro en mogelijk nog drie miljoen euro aan bonussen voor Bakayoko.

De 22-jarige Bakayoko kwam zes jaar geleden voor 'een appel en een ei' over van Anderlecht en droeg bij aan twee landstitels van de Eindhovenaren. Vooral in het seizoen 2023-2024 was de Belgisch international flink op dreef met veertien doelpunten en veertien assists in 48 officiële wedstrijden. Het leverde Bakayoko de belangstelling van onder meer Paris Saint-Germain op, maar tot een transfer kwam het niet. Afgelopen seizoen ging het allemaal net wat minder voor de 1,79 meter lange linkspoot. Hij was dan ook niet altijd meer zeker van een basisplaats bij PSV. In 47 officiële wedstrijden bleef de teller steken op twaalf treffers en 'slechts' drie assists. Desalniettemin was er toch nog flink wat interesse voor de achttienvoudig international van België.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen maandag werd al bekend dat Bakayoko, die een aflopend contract had, dicht bij een vertrek uit Eindhoven was. Peter Bosz nam de vleugelspeler niet op in de selectie voor het trainingskamp in Duitsland. In eerste instantie leek Bayer Leverkusen aan de haal te gaan met de Belg, maar de keuze blijkt uiteindelijk toch te zijn gevallen op RB Leipzig.

Bakayoko heeft de medische keuring bij RB Leipzig doorstaan en zijn krabbel gezet onder een vijfjarige verbintenis bij de Duitse club, die afgelopen seizoen op een teleurstellende zevende plaats in de Bundesliga eindigde. Bij RB Leipzig komt Bakayoko Oranje-international Xavi Simons tegen, al bestaat de kans dat hij komende zomer vertrekt.

A rising baller. From the #PSVAcademy to the first team, and now off to RB Leipzig. Wishing you all the best in your future, Baka! ❤️🤍#CreatingStarsTogether — PSV (@PSV) July 16, 2025

