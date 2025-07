Raúl Moro laat zich al na 24 minuten gelden in een Ajax-shirt

heeft zich voor het eerst kunnen laten gelden bij Ajax. De zomeraanwinst van 9,5 miljoen euro droeg zaterdagmiddag bij aan een doelpunt ion de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen.

In de 24ste minuut van de wedstrijd ontving Moro de bal in het strafschopgebied van Owen Wijdal. De Spanjaard hield die even bij zich, om daarna Wijndal weer te lanceren. De linksback hield de bal net binnen de lijnen en gaf een voorzet. Wout Weghorst kwam bij de eerste paal niet bij de bal, maar Davy Klaassen kon daarna vrij intikken. Klaassen maakte de 1-1, nadat José Marsà in de achttiende minuut de score had geopend.

De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van OWIOS in het Gelderse Oldebroek. Het duel tussen Ajax en KV Mechelen kent een iets andere wedstrijdopzet dan normaal. De wedstrijd wordt namelijk gespeeld over twee keer zestig minuten. Op die manier kunnen zoveel mogelijk spelers wedstrijdritme opdoen.

Ajax speelde tot dusver drie oefenwedstrijden. Van Hibernian werd met 6-3 gewonnen, waarna een 1-1 gelijkspel volgde tegen Aarhus GF en een 2-1 zege op PAOK Saloniki. Mechelen heeft er al vijf oefenduels opzitten en is ook nog ongeslagen.