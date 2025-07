Rik Elfrink meldt zich bij politie: journalist vergeleken met moordenaar Pim Fortuyn

Journalist Rik Elfrink heeft zich bij de politie gemeld om aangifte te doen tegen de verzender van een (inmiddels verwijderd) bericht op X. Dat meldt zijn werkgever het Eindhovens Dagblad deze week.

Elfrink is namens het Eindhovens Dagblad al jarenlang PSV-watcher. De journalist is met 115.000 volgers een relatief grote speler op X en krijgt zo nu en dan veel te verduren. Dat een volger Elfrink vanwege diens uiterlijk vergeleek met Volkert van der G., in 2002 de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, ging voor de journalist echter veel te ver.

Artikel gaat verder onder video

Het desbetreffende bericht is inmiddels verwijderd, maar dat weerhield Elfrink er niet van om aangifte te doen tegen de verzender vanwege smaad. Smaad is de aantasting van de eer, goede naam of het aanzien van iemand anders.

“Voetbalverslaggevers moeten online al veel meer incasseren dan acceptabel. Het is erg om te zeggen, maar daar zijn we zo ongeveer aan gewend en dat laten we van ons afglijden. Maar als een collega wordt vergeleken met iemand die een moord begaan heeft, trekken wij een grens”, zegt hoofdredacteur Joris Roes op de website van het Eindhovens Dagblad.

Elfrink reageert donderdag zelf op X ook nog: “Je kunt iemand een waardeloze journalist vinden of tot op zekere hoogte belachelijk maken. Geen punt. Dat moet je kunnen incasseren. Maar je mag iemand in onze ogen niet afbeelden op de manier zoals is gebeurd. Dat gaat ver over de grens van het betamelijke”, schrijft de journalist onder meer.

Elfrink schrijft ‘geen enkele vergelijking te zien’ tussen hem en Van der G. “Een wij laten het bij het ED niet passeren. Het standpunt van de hoofdredactie is glashelder en ik sta daar 100% achter. Ik vind het schandalig, heb ik eerder al aangegeven”, voegt hij eraan toe.

Elfink verdedigt zich tegen een volger die vindt ‘dat je niet gecanceld kan worden omdat je vindt dat twee personen qua uiterlijk op elkaar lijken’: “Daar denken wij dan totaal anders over. Jammer dat ook jij je tweet niet weghaalt, maar kennelijk is het gebruiken van gezond verstand tegenwoordig voor sommigen minder belangrijk dan het vermeende recht om echt alles maar te kunnen posten over iemand. Wordt vervolgd.”

