Samenspel Ajax-drietal smaakt naar meer: 'Bizar goed'

Ajax speelt woensdag een oefenduel tegen PAOK Thessaloniki. In de eerste helft valt een drietal spelers zeer positief op: , en Aaron Bouwman. De centrale verdedigers en controlerende middenvelder voelen elkaar goed aan.

Voor Ajax is het de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Na een overwinning op Hibernian (6-3) en een gelijkspel tegen AGF (1-1) zijn woensdag de Grieken de tegenstander. De Amsterdammers geven defensief weinig kansen weg, al wordt er ook niet al te veel gecreëerd. De defensieve stabiliteit levert complimenten op.

Baas was afgelopen seizoen tot zijn blessure basisspeler bij Ajax, maar zijn verdedigingspartner Bouwman heeft nog geen officieel duel voor Ajax 1 achter zijn naam. Dat geldt wel voor Mokio, maar een vaste waarde is hij nog niet. Door het vertrek van Jordan Henderson is de Belg weer een plekje gestegen in de pikorde. Baas en Bouwman spelen verdedigend en opbouwend sterk, terwijl Mokio bijna al zijn duel wint. Bij rust is de tussenstand overigens 1-0, Steven Berghuis scoorde het enige doelpunt (tot het moment van schrijven).

Amai, Mokio. We hebben onze 6 misschien al wel rondlopen. #Ajax #ajapao — Wouter Sloekers (@woutersloekers) July 16, 2025

Zit nu een klein 40 min op en heb nu al het gevoel dat wij met Bouwman goud in handen hebben. Daar hoef je het geld niet te stoppen. Wat een gozer joh. Mooie fysiek ook, nauwkeurig in de opbouw. Phoehh #Ajax — Smaad&Laster_AFCA (@AfcaSmaadLaster) July 16, 2025

De weerstand van PAOK is minimaal, maar er zit voetballend én verdedigend muziek in het driehoek met Bouwman, Baas en Mokio. Enorm verschil met de eerste helft tegen Aarhus. Interessant om te volgen deze voorbereiding, zeker nu Sutalo even geblesseerd is weggevallen. #Ajax — Thijs Zwagerman (@ThijsZwagerman) July 16, 2025

Mokio is onze basis-6; dat kan toch niet anders? Heitinga/Keizer moeten echt gek zijn om dat niet te doen. #ajax — ... (@zenderchecknick) July 16, 2025

Rust op De Toekomst. #Ajax leidt halverwege met 1-0 tegen PAOK. Beste man op het veld: de 17-jarige Jorthy Mokio, die constant aanspeelbaar is en de oplossing vooruit vindt. #ajapao — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) July 16, 2025

Afwisselen van (C) tussen Berghuis, Klaassen en Pasveer doet me denken aan tijdperk Steijn. #Ajax heeft absoluut een natuurlijke leider nodig. Verder zijn Bouwman & Mokio echt bizar goed. Fitz speelt een matige voorbereiding t.o.v. vorig jaar, Godts laat te snel z’n koppie hangen — Wesko (@AjaciedWesko) July 16, 2025

